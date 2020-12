Bonus smartphone in arrivo, come funziona e chi può richiederlo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo il cashback di Natale, il Bonus PC e i vari incentivi legati a vacanze, mobilità e banda larga, ora è il momento del Bonus smartphone. Un emendamento alla manovra 2020 in discussione alla Commissione Bilancio della Camera, firmata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, sta per introdurre un vero e proprio “kit digitalizzazione” per chi ha un reddito ISEE inferiore a 20mila euro. Per ridurre il divario digitale, l’esecutivo sta pensando di concedere a 250mila famiglie l’opportunità di ricevere uno smartphone in comodato d’uso, con connessione ad Internet e un voucher da 100 € da spendere per l’abbonamento a due “organi di stampa” online. L’idea è ancora una bozza e dovrà essere sottoposta prima al voto della Commissione e poi affrontare l’esame dell’Aula, per cui è ancora presto per ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo il cashback di Natale, ilPC e i vari incentivi legati a vacanze, mobilità e banda larga, ora è il momento del. Un emendamento alla manovra 2020 in discussione alla Commissione Bilancio della Camera, firmata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, sta per introdurre un vero e proprio “kit digitalizzazione” per chi ha un reddito ISEE inferiore a 20mila euro. Per ridurre il divario digitale, l’esecutivo sta pensando di concedere a 250mila famiglie l’opportunità di ricevere unoin comodato d’uso, con connessione ad Internet e un voucher da 100 € da spendere per l’abbonamento a due “organi di stampa” online. L’idea è ancora una bozza e dovrà essere sottoposta prima al voto della Commissione e poi affrontare l’esame dell’Aula, per cui è ancora presto per ...

