(Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo spettacolo delamericano dell’NBA sbarca sunuovamente in occasione del giorno di Natale. Un NBADay che sarà trasmesso insul canale 26 del digitale terrestre, dove sarà offerta agli appassionati la visione di una. In questo parliamo probabilmente del pezzo forte di giornata, dato che sarà proposta la sfida del Fiserv Forum tra Milwaukee Bucks e Golden State Warriors: la palla a due tra la banda di Giannis Antetokounmpo e quella di Stephen Curry è fissata alle ore 20:30 italiane. SportFace.

Basket, NBA 2020/2021 Christmas Day su Cielo: una partita visibile in chiaro, ecco la sfida proposta sul Canale 26 del digitale terrestre ...L'Nba che si accinge a ripartire il 22 dicembre, con il ritorno in campo in gare ufficiali di Kevin Durant da ex in Brooklyn Nets-Golden State Warriors e la sfida ad alta tensione tra i due volti di ...