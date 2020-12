Aspetta che si addormentino e uccide i figli nel sonno Pietro e Francesca avevano 13 e 15 anni L’uomo di 49 anni ha poi usato lo stesso coltello su sé stesso

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Omicidio-suicidio a Trebaseleghe, in provincia di Padova, dove un padre ha ucciso i suoi dueminorenni e poi si è tolto la vita con un, che avrebbe circa 50, avrebbe accoltellato idi 15 e 13nella sua casa.ha accoltellato alla gola iche erano ospiti da lui per qualche giorno., 15, e, 13, sono stati uccisi alle 14 di oggi dal loro papà Alessandro Pontin, 49, nel suo appartamento al civico 85 di via Sant’Ambrogio, a Trebaseleghe., originario di Noale, in provincia di Venezia, si è poi reciso carotide e giugulare con ...