World of Warcraft: Race to World First - intervista (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo circa un mese dal lancio posticipato di World of Warcraft: Shadowlands, è arrivato il momento di scoprire quale team si porterà a casa il titolo di World First Raider, per il nuovo raid Castle Nathria. Questo evento porta sotto i riflettori un aspetto di WoW spesso sottovalutato: se da un lato la componente PvP del gioco mette in mostra i giocatori più abili nelle battaglie in Arena, i raid di WoW (mega dungeons per gruppi tra i 10 e 30 membri) spesso vengono ignorati dagli appassionati del player versus. Mettere in piedi un gruppo di raider che sia affiatato e dotato non solo di equipaggiamento del livello necessario, ma anche di agilità mentale e stamina per sostenere gli inevitabili total wipe e le ore spese ad assimilare tutte le meccaniche, non è cosa facile. Specialmente ... Leggi su eurogamer (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo circa un mese dal lancio posticipato diof: Shadowlands, è arrivato il momento di scoprire quale team si porterà a casa il titolo diRaider, per il nuovo raid Castle Nathria. Questo evento porta sotto i riflettori un aspetto di WoW spesso sottovalutato: se da un lato la componente PvP del gioco mette in mostra i giocatori più abili nelle battaglie in Arena, i raid di WoW (mega dungeons per gruppi tra i 10 e 30 membri) spesso vengono ignorati dagli appassionati del player versus. Mettere in piedi un gruppo di raider che sia affiatato e dotato non solo di equipaggiamento del livello necessario, ma anche di agilità mentale e stamina per sostenere gli inevitabili total wipe e le ore spese ad assimilare tutte le meccaniche, non è cosa facile. Specialmente ...

Eurogamer_it : Gilde da tutto il mondo invadono Castle Nathria! #WoW - DungeonDice : ?? Ti piacciono le illustrazioni di Small World Of Warcraft? #giochidatavolo #giochidisocietà #giochinscatola… - YeonlangRinoa : Guardate questa immagine di World of #Warcraft! - voidrosita : @kaattchu ma na sorta di world of warcraft??? perché sto volando - DailyQuestIT : Le ultime correzioni per la versione retail di #worldofwarcraft. I bilanciamenti vi aiuteranno nel vostro progress… -

Ultime Notizie dalla rete : World Warcraft World of Warcraft, Azeroth e il gioco di ruolo cartaceo Tom's Hardware Italia World of Warcraft: Race to World First - intervista

Dopo circa un mese dal lancio posticipato di World of Warcraft: Shadowlands, è arrivato il momento di scoprire quale team si porterà a casa il titolo di World First Raider, per il nuovo raid Castle Na ...

League of Legends diventerà un gigantesco gioco online: in arrivo un MMORPG

Del resto, lo stesso Street è una delle figure di Riot più indicate per la supervisione del progetto, in quanto ha lavorato per Blizzard come lead system designer per World of Warcraft dal 2008 al ...

Dopo circa un mese dal lancio posticipato di World of Warcraft: Shadowlands, è arrivato il momento di scoprire quale team si porterà a casa il titolo di World First Raider, per il nuovo raid Castle Na ...Del resto, lo stesso Street è una delle figure di Riot più indicate per la supervisione del progetto, in quanto ha lavorato per Blizzard come lead system designer per World of Warcraft dal 2008 al ...