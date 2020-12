Torino-Bologna, vince la paura di perdere: 1-1, in gol Verdi e Soriano (Di domenica 20 dicembre 2020) Una papera di Da Costa illude il Toro, ma contro il Bologna la seconda vittoria in campionato sfuma ancora nel finale, in rimonta, per colpa del pareggio dell'ex Soriano, che sorprende Bremer e ... Leggi su leggo (Di domenica 20 dicembre 2020) Una papera di Da Costa illude il Toro, ma contro illa seconda vittoria in campionato sfuma ancora nel finale, in rimonta, per colpa del pareggio dell'ex, che sorprende Bremer e ...

LiveNationIT : Gli show di @HarryStyles previsti a Torino e Bologna a febbraio 2021, verranno posticipati. Stiamo lavorando per… - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - Corriere : Vie dello shopping affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza on... - IlModeratoreWeb : Soriano risponde a Verdi, Torino-Bologna finisce in parità - - FootballtipsNG : Serie A, Torino vs Bologna, RESULT: 1 - 1 -