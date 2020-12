The Voice Senior, ennesima polemica: questa volta interviene la figlia di Sergio Endrigo (Di domenica 20 dicembre 2020) The Voice Senior domenica sera eleggerà il suo primo vincitore e nel corso della semifinale (oltre la polemica di Giulio Todrani, papà di Giorgia), si è fatta sentire anche Claudia Endrigo, figlia del compianto Sergio Endrigo. La motivazione è da attribuirsi alla grafica apparsa durante l’esibizione del cantante del team Carrisi, Gianni Pera, che si è presentato sul palco sulle note di Una Canzone Per Te di Sergio Endrigo. Come è possibile vedere nello screen qua sotto, però, gli autori hanno accreditato il pezzo a Il Volo che ne ha fatto una cover nel 2005. Una Canzone Per Te è infatti un classicone di Sergio Endrigo con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 1968. Il Volo ne ha solo fatto una cover ... Leggi su biccy (Di domenica 20 dicembre 2020) Thedomenica sera eleggerà il suo primo vincitore e nel corso della semifinale (oltre ladi Giulio Todrani, papà di Giorgia), si è fatta sentire anche Claudiadel compianto. La motivazione è da attribuirsi alla grafica apparsa durante l’esibizione del cantante del team Carrisi, Gianni Pera, che si è presentato sul palco sulle note di Una Canzone Per Te di. Come è possibile vedere nello screen qua sotto, però, gli autori hanno accreditato il pezzo a Il Volo che ne ha fatto una cover nel 2005. Una Canzone Per Te è infatti un classicone dicon cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 1968. Il Volo ne ha solo fatto una cover ...

StraNotizie : The Voice Senior, ennesima polemica: questa volta interviene la figlia di Sergio Endrigo - Lady_Pirate : RT @ma_Gaspare: No vabbè, Lizzie Mcguire a The Voice #TheVoiceSenior - arual812 : RT @MarioManca: #TheVoiceSenior: la rivincita degli Over (e di @antoclerici) è uno dei più grandi successi di Raiuno - BreakingItalyNe : RT @repubblica: The Voice Senior, la rivincita degli over 60: 'Una canzone fa bene al cuore' - bcrters : THE VOICE TWEETJDJSJSJ -