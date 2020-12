The Voice Senior: chi è Alan Farrington? – Tutto su di lui (Di domenica 20 dicembre 2020) The Voice Senior: chi è Alan Farrington? Alan Farrington, nato in Inghilterra, è un cantante di enorme talento. La sua voce stupenda lo ha portato a partecipare alla prima edizione di The Voice Senior, il talent della Rai condotto da Antonella Clerici su Rai Uno che vede sfidarsi cantanti over 60. Alan Farrington nasce in Inghilterra, in una cittadina vicino a Liverpool, nel 1951. La sua passione per la musica ha radici molto profonde, a soli cinque anni infatti, dopo essersi trasferito a Roma insieme alla famiglia, si avvicina al mondo della musica senza mai più allontanarsene. Da piccolo infatti il cantante inizia a studiare autonomamente gli strumenti che più lo appassionano e a sei anni circa inizia già ad ... Leggi su giornal (Di domenica 20 dicembre 2020) The: chi è, nato in Inghilterra, è un cantante di enorme talento. La sua voce stupenda lo ha portato a partecipare alla prima edizione di The, il talent della Rai condotto da Antonella Clerici su Rai Uno che vede sfidarsi cantanti over 60.nasce in Inghilterra, in una cittadina vicino a Liverpool, nel 1951. La sua passione per la musica ha radici molto profonde, a soli cinque anni infatti, dopo essersi trasferito a Roma insieme alla famiglia, si avvicina al mondo della musica senza mai più allontanarsene. Da piccolo infatti il cantante inizia a studiare autonomamente gli strumenti che più lo appassionano e a sei anni circa inizia già ad ...

kyotosong : RT @MICHELESIMONEit: Secondo me Erminio Sinni dovrebbe vincere The Voice Senior, perché è il migliore concorrente in gara, il più bravo voc… - MICHELESIMONEit : Secondo me Erminio Sinni dovrebbe vincere The Voice Senior, perché è il migliore concorrente in gara, il più bravo… - Guasty95 : Le puntate live di The Voice sempre con quel pizzico di imbarazzo che non manca mai ?? #TheVoiceSenior - escapewithdems : vedo che state vedendo the voice e ne approfitto per dire che conosco uno di quelli perché canta da anni in un bar… - Aurora05105792 : Ora:RAI 1. FINALE DI THE VOICE SENIOR.... ?? -