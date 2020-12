Terrazza sentimento, le parole di Leali (Di domenica 20 dicembre 2020) "Sono solo un amico di Alberto Genovese, non il suo braccio destro. Sono una persona pulita", commenta Daniele Leali, coinvolto nelle indagini. Caso Alberto Genovese, l’amico Daniele Leali: “Sono una persona pulita” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) "Sono solo un amico di Alberto Genovese, non il suo braccio destro. Sono una persona pulita", commenta Daniele, coinvolto nelle indagini. Caso Alberto Genovese, l’amico Daniele: “Sono una persona pulita” su Notizie.it.

LaStampa : Nell’attico di Alberto Genovese, accusato di stupro, decine di arnesi di sottomissione. Servivano per infliggere do… - giannileft : - MassimGiannini : RT @LaStampa: Nell’attico di Alberto Genovese, accusato di stupro, decine di arnesi di sottomissione. Servivano per infliggere dolore, lo p… - LaStampa : Nell’attico di Alberto Genovese, accusato di stupro, decine di arnesi di sottomissione. Servivano per infliggere do… - GiovanniLongar2 : Notizie di terrazza sentimento? Una settimana che nn se ne parla ed è già nostalgia -