Roma | Mancini | “Oggi un blackout inspiegabile che non deve capitare più”

Il centrale difensivo della Roma, Gianluca Mancini, analizza la pesante sconfitta subita dal club capitolino contro l'Atalanta: "Nel primo tempo abbiamo mostrato spirito di sacrificio, lottando su ogni pallone. Nella ripresa c'è stato un blackout che non deve capitare di più. Ora dobbiamo ripartire ed evitare di prendere certi gol nelle prossime partite - afferma il difensore della Roma a Sky Sport - , ci sta avere un calo fisico ma dobbiamo sempre restare a contatto con le partite".

