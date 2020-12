Non c'è più tempo da perdere, a gennaio assemblea sul futuro di Roma (Di domenica 20 dicembre 2020) Non c’è più tempo da perdere! Abbiamo il dovere di lavorare fin da subito per il futuro di Roma. Ieri Virginia Raggi è stata assolta, e questo è un bene per la città, per le Romane e i Romani. Non è solo una considerazione improntata a superficiale garantismo: non era e non è giusto auspicare che la sindaca della Capitale d’Italia venga condannata in sede giudiziaria. La questione riguarda il fondamento stesso dell’essere “capitale”: la dignità e il prestigio indispensabili a esercitare questa funzione. Da oggi il centro-sinistra deve dunque lavorare nel modo più proficuo per costruire una prospettiva credibile di governo nei prossimi cinque anni. Dobbiamo impegnarci per sconfiggere politicamente questa amministrazione fallimentare, elaborando un programma ambizioso e definendo una ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Non c’è piùda! Abbiamo il dovere di lavorare fin da subito per ildi. Ieri Virginia Raggi è stata assolta, e questo è un bene per la città, per lene e ini. Non è solo una considerazione improntata a superficiale garantismo: non era e non è giusto auspicare che la sindaca della Capitale d’Italia venga condannata in sede giudiziaria. La questione riguarda il fondamento stesso dell’essere “capitale”: la dignità e il prestigio indispensabili a esercitare questa funzione. Da oggi il centro-sinistra deve dunque lavorare nel modo più proficuo per costruire una prospettiva credibile di governo nei prossimi cinque anni. Dobbiamo impegnarci per sconfiggere politicamente questa amministrazione fallimentare, elaborando un programma ambizioso e definendo una ...

