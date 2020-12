Milano, medico sgozzato in strada: è caccia ai due aggressori (Di domenica 20 dicembre 2020) Attimi drammatici nel pomeriggio di sabato a Milano, dove un uomo di 65 anni è stato ucciso forse in un tentativo di rapina. La vittima era un uomo di 65 anni che si trovava nei pressi della stazione di Milano Centrale. Stando alle prime ricostruzioni a compiere il gesto due uomini che si sono dati alla fuga in metro. L’uomo si trovava a Milano per visitare un parente, stava per rientrare a Benevento, città d’origine. Poco prima un altro tentativo di rapina era stato segnalato alle autorità. medico sgozzato a Milano Si chiamava Stefano Ansaldi, aveva 65 anni ed era uno stimatissimo ginecologo campano, originario di Benevento. Si trovava a Milano, all’angolo tra via Macchi e via Scarlatti (zona stazione Centrale), quando è stato colto di spalle, aggredito e ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Attimi drammatici nel pomeriggio di sabato a, dove un uomo di 65 anni è stato ucciso forse in un tentativo di rapina. La vittima era un uomo di 65 anni che si trovava nei pressi della stazione diCentrale. Stando alle prime ricostruzioni a compiere il gesto due uomini che si sono dati alla fuga in metro. L’uomo si trovava aper visitare un parente, stava per rientrare a Benevento, città d’origine. Poco prima un altro tentativo di rapina era stato segnalato alle autorità.Si chiamava Stefano Ansaldi, aveva 65 anni ed era uno stimatissimo ginecologo campano, originario di Benevento. Si trovava a, all’angolo tra via Macchi e via Scarlatti (zona stazione Centrale), quando è stato colto di spalle, aggredito e ...

