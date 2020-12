Manovra: tutti gli emendamenti approvati in Commissione bilancio. Dal bonus chef agli incentivi automotive (Di domenica 20 dicembre 2020) Lo stop al pagamento dei contributi per gli autonomi, il rinvio della sugar tax al 2022, ecoincentivi automotive, assunzione medici e infermieri, indennità per autonomi, bonus chef, il contratto di espansione per le imprese con oltre 250 addetti ma anche gli aiuti per il rientro delle mamme al lavoro e le risorse per i festival e il jazz. Sono questi alcuni degli emendamenti alla Manovra approvati finora in Commissione bilancio alla Camera. Il ddl è atteso in Aula lunedì Leggi su firenzepost (Di domenica 20 dicembre 2020) Lo stop al pagamento dei contributi per gli autonomi, il rinvio della sugar tax al 2022, eco, assunzione medici e infermieri, indennità per autonomi,, il contratto di espansione per le imprese con oltre 250 addetti ma anche gli aiuti per il rientro delle mamme al lavoro e le risorse per i festival e il jazz. Sono questi alcuni degliallafinora inalla Camera. Il ddl è atteso in Aula lunedì

Lo stop al pagamento dei contributi per gli autonomi, il rinvio della sugar tax al 2022, ecoincentivi automotive, assunzione medici e infermieri, indennità per autonomi, bonus chef, il contratto ...

Manovra: Pagano (PD), “70 milioni per paritarie che accolgono disabili”

Roma, 19. Dic. “Abbiamo voluto riconosce l’impegno di chi lavora a favore dell’inclusione sociale e che svolge un servizio pubblico rappresentato da tutte quelle scuole che accolgono alunni disabili” ...

