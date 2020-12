Manovra | Anelli Fnomceo “Insufficiente attenzione alla sanità”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “per l’approccio verso la professione medica e lain genere. E con aspetti potenzialmente rischiosi per la salute pubblica”.Questo il giudizio del Presidente della, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo, sul testo dellache andrà in AulaCamera. “Ci aspettavamo molto di più, visto l’impegno del Ministro della Salute Roberto Speranza, sin qui condiviso anche dal Governo, a considerare la– e il suo capitale umano – come un terreno di investimento, e non come un costo – spiega-. Apprezziamo lo sforzo del Ministro e siamo, senza se e senza ma, al suo fianco nel chiedere maggiori risorse per la. Non possono essere poche decine di ...