LIVE Ginnastica artistica | Europei 2020 in DIRETTA | Kovacs vince volteggio e parallele Iordache cerca riscatto

14.06 Sulla carta Iordache è la grande favorita, ma attenzione a Bachynska e Motak. Da non sottovalutare Sfiringu. 14.04 Questo l'ordine di rotazione alla trave: la turca Bilge Tarahn, le rumene Silviana Sfiringu e Larisa Iordache, la lettone Elina Vihrova, l'austriaca Elisa Haemmerle, la croata Christina Zwicker, le ucraina Anastasiia Bachynska e Anastasiia Motak. 14.02 Zsofia Kovacs ha dunque firmato la doppietta tra volteggio e parallele asimmetriche. 13.59 Ora la premiazione per la gara sugli staggi, a seguire la Finale alla trave. 13.58 FINALE ALLE parallele ASIMMETRICHE. L'ungherese Zsofia Kovacs è la nuova Campionessa d'Europa alle parallele con 13.850 punti.

Le qualificate alle finali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità degli Europei 2020 di ginnastica artistica femminile. A Mersin ...

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2020 in DIRETTA: l'Ucraina conquista uno storico oro! Romania battuta di 1 decimo!

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Domani sono in programma le Finali di Specialità. 15.15 L'Ucraina ha vinto la medaglia d'oro

Le qualificate alle finali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità degli Europei 2020 di ginnastica artistica femminile. A Mersin ... 15.15 L'Ucraina ha vinto la medaglia d'oro