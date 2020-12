Libia: Di Maio, 'nessuno scambio con Haftar per liberazione pescatori' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - La "liberazione dei nostri pescatori è avvenuta senza cedere nulla in cambio. C'entrano i nostri servizi e il nostro corpo diplomatico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Raitre. "Sono molto felice che siano rientrati in Italia. All'inizio Haftar chiedeva la liberazione di 4 libici in Italia, condannati in secondo grado per traffico di esseri umani. Non era accettabile. Poi siamo giunti a più miti ragioni per cui ci si chiedeva di riprendere semplicemente le relazioni. Abbiamo riallacciato i rapporti, che si erano interrotti dal momento del sequestro dei pescatori, senza cedere nulla in cambio. Ho letto retroscena secondo cui l'Italia avrebbe assicurato ad Haftar la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - La "dei nostriè avvenuta senza cedere nulla in cambio. C'entrano i nostri servizi e il nostro corpo diplomatico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Diospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Raitre. "Sono molto felice che siano rientrati in Italia. All'iniziochiedeva ladi 4 libici in Italia, condannati in secondo grado per traffico di esseri umani. Non era accettabile. Poi siamo giunti a più miti ragioni per cui ci si chiedeva di riprendere semplicemente le relazioni. Abbiamo riallacciato i rapporti, che si erano interrotti dal momento del sequestro dei, senza cedere nulla in cambio. Ho letto retroscena secondo cui l'Italia avrebbe assicurato adla ...

