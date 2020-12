Liam Neeson: la sua sorpresa agli operatori del reparto Covid di un ospedale di Melbourne (Di domenica 20 dicembre 2020) Durante le riprese di Blacklight dddd ha deciso di fare una sorpresa agli operatori del reparto Covid del Royal Melbourne Hospital. Durante le riprese del suo ultimo film Liam Neeson si è ritagliato del tempo per sorprendere gli operatori del reparto Covid di un ospedale di Melbourne. L'attore ha entusiasmato il pubblico con esibizioni in film come Taken e Honest Thief e la sua carriera non sembra mostrare alcun segno di rallentamento; nonostante questo Neeson ha comunque deciso di fare una pausa ed inviare un messaggio di gratitudine ai lavoratori che in questo momento stanno combattendo contro il virus. Durante le riprese del suo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 dicembre 2020) Durante le riprese di Blacklight dddd ha deciso di fare unadeldel RoyalHospital. Durante le riprese del suo ultimo filmsi è ritato del tempo per sorprendere glideldi undi. L'attore ha entusiasmato il pubblico con esibizioni in film come Taken e Honest Thief e la sua carriera non sembra mostrare alcun segno di rallentamento; nonostante questoha comunque deciso di fare una pausa ed inviare un messaggio di gratitudine ai lavoratori che in questo momento stanno combattendo contro il virus. Durante le riprese del suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Liam Neeson Liam Neeson: la sua sorpresa agli operatori del reparto Covid di un ospedale di Melbourne Movieplayer.it Liam Neeson: la sua sorpresa agli operatori del reparto Covid di un ospedale di Melbourne

