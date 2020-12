Lazio-Napoli 2-0 | Inzaghi si rialza con Immobile e Luis Alberto Gattuso alla seconda sconfitta consecutiva

Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - sscnapoli : ?? | I convocati di #LazioNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #LazioNapoli, i precedenti ?? - repubblica : Lazio-Napoli 2-0, perle di Immobile e Luis Alberto: azzurri non pervenuti [di Jacopo Manfredi] [aggiornamento delle… - ottopagine : Napoli ko, 2-0 Lazio. Gattuso perde Koulibaly e Lozano #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Napoli

La Lazio ha vinto meritatamente lo scontro diretto contro il Napoli. Ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha analizzato la gara.La Lazio vince contro il Napoli, tra i protagonisti del match anche Escalante. Ecco le parole del numero 18 sulle frequenze della radio ufficiale: «Sono contento, partita bellissima per me e per la ...