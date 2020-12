Inter Spezia 2-0 LIVE: raddoppia Lukaku dal dischetto (Di domenica 20 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Spezia si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Spezia 2-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio E’ iniziata la sfida a San Siro. 4? Prima occasione per l’Inter; Lautaro trova Lukaku dentro l’area, il belga prova lo scavetto sull’uscita di Provedel, chiusura in angolo di Ismajili. 9? Assolo di Young sulla sinistra che passa in mezzo a due e prova a piazzarla ma Provedel è bravo a mettere in angolo. 12? Punizione dalla destra di Brozovic, Provedel non esce, sul secondo palo spunta ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio E’ iniziata la sfida a San Siro. 4? Prima occasione per l’; Lautaro trovadentro l’area, il belga prova lo scavetto sull’uscita di Provedel, chiusura in angolo di Ismajili. 9? Assolo di Young sulla sinistra che passa in mezzo a due e prova a piazzarla ma Provedel è bravo a mettere in angolo. 12? Punizione dalla destra di Brozovic, Provedel non esce, sul secondo palo spunta ...

