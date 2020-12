Il Milan (con Leao) in gol a Sassuolo dopo 6 secondi e 20 centesimi. Il più veloce della Serie A (VIDEO) (Di domenica 20 dicembre 2020) dopo soli 6 secondi e 20 centesimi dal fischio d’inizio, Rafael Leao ha segnato il gol più veloce nella storia della Serie A in Sassuolo-Milan. I rossoneri hanno battuto, Diaz ha toccato il pallone per Calhanoglu che ha puntato subito la porta e arrivato sulla trequarti ha mandato Leao in porta. Freddo il portoghese a battere Consigli. Sembra chiaramente uno schema studiato in allenamento. Questo gol ha battuto il precedente primato di Paolo Poggi, che in Fiorentina-Piacenza del 2001 aveva segnato dopo 8 secondi. Leao pic.twitter.com/o1LNhzCsX9 — Gomcalodias17VIDEOs (@Goncalodias17vt) December 20, 2020 Negli scacchi, il matto in due mosse è definito ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020)soli 6e 20dal fischio d’inizio, Rafaelha segnato il gol piùnella storiaA in. I rossoneri hanno battuto, Diaz ha toccato il pallone per Calhanoglu che ha puntato subito la porta e arrivato sulla trequarti ha mandatoin porta. Freddo il portoghese a battere Consigli. Sembra chiaramente uno schema studiato in allenamento. Questo gol ha battuto il precedente primato di Paolo Poggi, che in Fiorentina-Piacenza del 2001 aveva segnatopic.twitter.com/o1LNhzCsX9 — Gomcalodias17s (@Goncalodias17vt) December 20, 2020 Negli scacchi, il matto in due mosse è definito ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan con Giroud, le voci sul blitz del Milan con Conte a rimpiangerlo: il Chelsea ha cambiato idea Calciomercato.com Inter, Ausilio: "Stimiamo Gomez, ma non entro nei problemi degli altri"

Piero Ausilio, DS dell'Inter, nel prepartita della sfida contro lo Spezia ha parlato di Gomez, in rotta con l'Atalanta e nel mirino della Beneamata: "Eviterei di mettere la testa nei problemi degli ...

LIVE MN - Sassuolo-Milan (0-1) - Berardi da fuori: para Donnarumma

23' Ripartenza del Sassuolo, che va al tiro con Berardi: nessun problema per Donnarumma, che fa suo il pallone. 22' Corner per il Sassuolo: traversone in area, Leao spazza ...

