Governo | Rosato “Conte ha sciupato fiducia che avevamo in lui”

ROMA (ITALPRESS) – C'è la "necessità di costruire un rapporto di maggioranza e tra la maggioranza e il premier che sia un rapporto fiduciario. fiducia che oggi non c'è più, perchè il premier ha sciupato questa fiducia che aveva, almeno con un pezzo della maggioranza, la nostra, ma non solo con noi. Noi stiamo dicendo cose che pensano tutti gli altri partner di maggioranza". Così, ospite ad Agenda su Sky TG24, il presidente di Italia Viva Ettore Rosato. "Anche i ministri del M5S – ha spiegato – non hanno apprezzato che il premier, alle due di mattina, abbia mandato un riparto di 210 miliardi senza averne parlato con nessuno. Dividere 210 miliardi, distribuirli sulle priorità, secretando i documenti che stanno sotto, i progetti. Pensava che alle nove di mattina il Consiglio dei ministri dovesse ...

