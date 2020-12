Gli scienziati hanno captato un misterioso segnale radio nello spazio

Leggi su tpi

(Di domenica 20 dicembre 2020) Non averne mai abbastanza: dopo la pandemia, potremmo aspettarci un altro anno ricco di sorprese, come un contatto con una civiltà aliena per dirne una. Pare che nei primi mesi del 2021 sarà infatti pubblicato il risultato di uno studio condotto su unosservato nel 2019 e proveniente dal sistema stellare a noi più vicino, Proxima Centauri, situato ad appena 4,2 anni luce: ilsembra essere concentrato in una sola sequenza, come spiega il Guardian, quella dei 982 MHz, una caratteristica che in genere viene associata ai fenomeni artificiali e non naturali; per questo motivo, il fenomeno è stato bollato come “degno d’attenzione”. Gliche stanno lavorando allo studiospecificato al Scientific American che c’è ancora tanto lavoro da ...