Ginnastica artistica | Europei 2020 | Larisa Iordache vince trave e corpo libero | Kovacs fa suoi volteggio e staggi

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) A Mersin (Turchia) si sono conclusi glidifemminile. Oggi sono andate in scena le Finali di Specialità di questa rassegna continentale, tecnicamente di Serie C vista l’assenza di tutte le Nazioni di riferimento a livello internazionale: Italia, Russia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna non si sono presentate in terra anatolica a causa dell’emergenza sanitaria, in modo da poter salvaguardare la salute delle proprie atlete. In questo pomeriggio pre-natalizio si è comunque vista a sprazzi una discreta. A uscire dal palazzetto col bottino più consistente sono state l’ungherese Zsofiae la rumenacon due ori a testa. La 20enne magiara era la grande favorita ...