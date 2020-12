‘Gf Vip 5’, confidenze notturne tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Mi piace parlare con te, sei una bella scoperta!” (Di domenica 20 dicembre 2020) Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip i vipponi già in gioco hanno accolto i quattro nuovi concorrenti – Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito, Andrea Zenga e Cecilia Capriotti – con una festa di benvenuto, ma gli occhi di tutti sono stati in realtà puntati su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i due concorrenti, infatti, sembrano essere sempre più intimi e molti all’interno della Casa pensano che tra i due possa nascere qualcosa di più di un’amicizia. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci dal reality e la sua benedizione a Pierpaolo nel vivere il suo Grande Fratello a prescindere da lei, l’ex velino si è mostrato molto più libero di giocare e scherzare con le compagne e soprattutto con Giulia, la quale – se in un primo momento aveva dichiarato di non voler ricadere nella storia ... Leggi su isaechia (Di domenica 20 dicembre 2020) Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip i vipponi già in gioco hanno accolto i quattro nuovi concorrenti – Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito, Andrea Zenga e Cecilia Capriotti – con una festa di benvenuto, ma gli occhi di tutti sono stati in realtà puntati su: i due concorrenti, infatti, sembrano essere sempre più intimi e molti all’interno della Casa pensano che tra i due possa nascere qualcosa di più di un’amicizia. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci dal reality e la sua benedizione anel vivere il suo Grande Fratello a prescindere da lei, l’ex velino si è mostrato molto più libero di giocare e scherzare con le compagne e soprattutto con, la quale – se in un primo momento aveva dichiarato di non voler ricadere nella storia ...

