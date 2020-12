Formula 1, Albon: “Ho dato tutto ma non è bastato, fa male” (Di domenica 20 dicembre 2020) Il pilota di Formula 1 Alexander Albon ha voluto mandare un messaggio ai suoi fan dopo la scelta della Red Bull di puntare su Sergio Perez in vista della prossima stagione. Il tailandese, rimasto senza una macchina, ha ammesso: “Non lo nego, fa male. Ho dato tutto quello che avevo là fuori, ma non è stato abbastanza. Tuttavia non mollo, ho dedicato tutta la mia vita a questo e non lascerò che finisca qui“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Il pilota di1 Alexanderha voluto mandare un messaggio ai suoi fan dopo la scelta della Red Bull di puntare su Sergio Perez in vista della prossima stagione. Il tailandese, rimasto senza una macchina, ha ammesso: “Non lo nego, fa. Hoquello che avevo là fuori, ma non è stato abbastanza. Tuttavia non mollo, ho dedicato tutta la mia vita a questo e non lascerò che finisca qui“. SportFace.

