Decreto Natale, vietato passare i piatti e niente buffet: tutte le regole per il cenone (Di domenica 20 dicembre 2020) In questo strano clima di Natale da Covid, in questi giorni ci si organizza per quelle che sono le cene e i pranzi natalizi. L’ultimo Decreto del governo Conte ha dato le indicazioni per capire come gli italiani potranno trascorrere le feste di Natale e con quante persone potranno festeggiare. Il Decreto prevede che l’Italia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 20 dicembre 2020) In questo strano clima dida Covid, in questi giorni ci si organizza per quelle che sono le cene e i pranzi natalizi. L’ultimodel governo Conte ha dato le indicazioni per capire come gli italiani potranno trascorrere le feste die con quante persone potranno festeggiare. Ilprevede che l’Italia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - LegaSalvini : ++ ?? ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO NATALE: 19.12.2021! ++ IL GOVERNO HA PROPRIO LE IDEE CHIARE ... (Fino a pochi m… - LegaSalvini : CAPEZZONE MASSACRA LA SINISTRA DI SALOTTO DISPERATA PER I SUOI INVITI SNOB DI NATALE - chiara4eyes : RT @Libero_official: Oltre agli attacchi dei suoi alleati di governo, il premier #Conte deve fare i conti anche con quelli dei cittadini in… - ritalaura2000 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Giuseppe Conte chiarisce: “Si potrà uscire ma restando a casa” #Conte #Decreto #Natale2020 #Natale - di @A… -