Calcio | Serie A 2020 | un Milan da record supera il Sassuolo | sei vittorie consecutive per l’Inter

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tredicesima giornata dellaA diche si è aperta con il consueto lunch-match tra Torino e Bologna, che ha confermato le difficoltà dei granata, in vantaggio con Simone Verdi al 69?, ma rimontati ancora una volta dalla rete di Roberto Soriano al 78?, per l’1-1 finale. Alsono invece bastati solamente sei secondi per sbloccarsi contro il, grazie al gol di Rafael Leao, raddoppiato al 26? da Alexis Saelemaekers. Gli emiliani sono però un ostacolo non facile dare, e hanno fatto sudare fino alla fine la squadra allenata da Stefano Pioli, accorciando all’89’ con Domenico Berardi. Di tempo però non ce n’è e ilresta in testa alla classifica. Sfida più complicata invece per, che contro lo Spezia ha dovuto ...