Virginia Raggi, al processo d'Appello la procuratrice generale chiede 10 mesi di reclusione per la sindaca di Roma

Dieci mesi di reclusione per Virginia Raggi. È quello che ha chiesto la sostituta procuratrice generale Emma D'Ortona al processo d'Appello che vede imputata la sindaca di Roma per falso documentale in relazione alla nomina nel 2016 di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma. La nomina venne poi ritirata. In primo grado Raggi è stata assolta con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Raggi, accompagnata dai difensori, gli avvocati Pierfrancesco Bruno, Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo, è presente in aula.

