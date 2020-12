Ultime Notizie Roma del 19-12-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ieri sera al via libera alla nuova stretta per le festività natalizie presentato da conta il piano dal 24 dicembre al 6 gennaio dal 21 dicembre stop agli spostamenti tra le regioni e poi nei giorni rossi e festivi Italia Sara zona rossa arancione invece nei feriali ci sono deroghe due commensali Non convive meteo i minori di 14 anni potranno sempre spostarsi per raggiungere i familiari con te parla di decisioni sofferte ma necessarie che pongono Limiti Ma non entrano nelle case degli italiani a controllare scattata l’ordinanza restrittiva in Veneto il governo impugna l’ordinanza della Val d’Aosta sulle aperture il rapporto Nazionale tamponi positivi Tarifatanto al 10% la RT allo 086 dello 082 di due giorni fa nel mondo i casi di covid registrati dall’inizio ...