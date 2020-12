Ufficiale | l’Imolese esonera Cevoli e il suo vice Cancelli Il comunicato

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 19 dicembre 2020)Calcio 1919 comunica di aver sollevato Robertodall’incarico di allenatore della Prima squadra e Nicoladal ruolo di allenatore in seconda della stessa. Avanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale ed il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo delle rispettive carriere. Foto: TwitterImolese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.