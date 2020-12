Terni | operai licenziati donano 900 euro ai bambini malati di Covid

(Di sabato 19 dicembre 2020)900aidiSono stati licenziali, ma hanno deciso di donare 900– raccolti tra loro – aidiricoverati in ospedale. Non sono stati mesi facili per glidella Treofan, fabbrica ternana specializzata nella produzione di film di polipropilene: a fine novembre è arrivata la lettera di licenziamento collettivo per cessazione dell’attività, ma questo non ha fermato il loro buon cuore e, raccolta una somma, hanno deciso di sostenere idie le strutture sanitarie che stanno lottando contro la pandemia. Son 140 le famiglie che si sono unite all’associazione I Pagiacci ...

Gli operai si erano fatti avanti per capire come sostenere con ... capi di abbigliamento intimo per i malati di Covid ricoverati nell'azienda ospedaliera di Terni ma anche tanti giocattoli da regalare ...