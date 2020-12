Spezia, Chisoli: «L’Inter è la squadra più forte del campionato» (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato in vista della gara contro L’Inter. Ecco le sue dichiarazioni sui nerazzurri Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato in vista della gara contro L’Inter in un’intervista a Leggo. Il numero 1 degli Aquilotti vede i nerazzurri i favoriti nella corso allo scudetto. «L’Inter è la squadra più forte del campionato. Inter da Scudetto? Per me sì, è una corazzata. Sarà la partita più dura di tutte. Noi comunque non cambieremo, perché è con il gioco che alla lunga si ottengono i risultati. Questo è il credo del nostro mister Vincenzo Italiano». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefano, presidente dello, ha parlato in vista della gara contro. Ecco le sue dichiarazioni sui nerazzurri Stefano, presidente dello, ha parlato in vista della gara controin un’intervista a Leggo. Il numero 1 degli Aquilotti vede i nerazzurri i favoriti nella corso allo scudetto. «è lapiùdel. Inter da Scudetto? Per me sì, è una corazzata. Sarà la partita più dura di tutte. Noi comunque non cambieremo, perché è con il gioco che alla lunga si ottengono i risultati. Questo è il credo del nostro mister Vincenzo Italiano». Leggi su Calcionews24.com

