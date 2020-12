Sci alpino oggi | orari | tv | programma | pettorali | discese Val Gardena e Val d’Isere

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020), sabato 19 dicembre, si disputeranno due gare valide per la Coppa del Mondo di sci: alle ore 10.30 si terrà la seconda discesa femminile della stagione, ina Val, in Francia, con otto azzurre in gara, ovvero Marta Bassino, Sofia Ga, Laura Pirovano, Francesca Marsaglia, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago e Verena Gasslitter, mentre alle ore 11.45 si terrà la seconda discesa maschile della stagione, inin Val, in Italia, con sette azzurri in gara, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Guglielmo Bosca e Florian Schieder. Tutte le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in ...