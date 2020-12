Roma, troppa gente in centro: chiusa parte di Piazza Navona ed un tratto di via del Corso (Di sabato 19 dicembre 2020) Nel Corso di questo pomeriggio a Roma ci sono stati alcuni problemi legati ad una folla di gente e, per tale motivo, è stata chiusa la parte centrale di Piazza Navona in modo tale da agevolare il deflusso delle numerose persone. L’elevato numero di presenti ha portato anche alla chiusura di un tratto di via del Corso. In questo weekend sono oltre 1200 gli agenti della Polizia Locale di Roma impegnati sull’intero territorio capitolino. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Neldi questo pomeriggio aci sono stati alcuni problemi legati ad una folla die, per tale motivo, è statalacentrale diin modo tale da agevolare il deflusso delle numerose persone. L’elevato numero di presenti ha portato anche alla chiusura di undi via del. In questo weekend sono oltre 1200 gli agenti della Polizia Locale diimpegnati sull’intero territorio capitolino. SportFace.

infoitinterno : Roma, via del Corso chiusa: troppa folla per lo shopping. Stop anche a due stazioni metro - Natalia62151318 : RT @spinelli_idd: Roma, via del Corso chiusa: troppa folla per lo shopping. Stop anche a due stazioni metro - spinelli_idd : RT @spinelli_idd: Roma, via del Corso chiusa: troppa folla per lo shopping. Stop anche a due stazioni metro - AlessandraB18 : @Glucab @chedisagio Abbiamo avuto una 15na di giorni di apprensione a nov con casi che sbucavano dappertutto. Ora,… - spinelli_idd : Roma, via del Corso chiusa: troppa folla per lo shopping. Stop anche a due stazioni metro -

Ultime Notizie dalla rete : Roma troppa Natale, assembramenti per lo shopping da nord a sud: a Roma chiude via del Corso, code a Milano Il Messaggero Roma, troppa gente in centro: chiusa parte di Piazza Navona ed un tratto di via del Corso

Roma, troppa gente in centro: chiusa parte di Piazza Navona ed un tratto di via del Corso. Tutto questo 24 ore dopo l'uscita del nuvo Dpcm.

Coronavirus in Italia: curva del contagio quasi ferma, si guarda al Natale

Sono 176.185 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, in leggero calo rispetto a ieri, quando erano stati 179.800. Il tasso di ...

Roma, troppa gente in centro: chiusa parte di Piazza Navona ed un tratto di via del Corso. Tutto questo 24 ore dopo l'uscita del nuvo Dpcm.Sono 176.185 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, in leggero calo rispetto a ieri, quando erano stati 179.800. Il tasso di ...