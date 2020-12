Roma, problema alla caviglia per Pellegrini: in dubbio per l’Atalanta? (Di sabato 19 dicembre 2020) Lorenzo Pellegrini potrebbe essere a rischio per la gara contro l’Atalanta: problema alla caviglia per il fantasista della Roma Lorenzo Pellegrini potrebbe saltare la gara con l’Atalanta o, nella migliore delle ipotesi, partire dalla panchina. Il centrocampista giallorosso, tra gli uomini più in forma del campionato, ha accusato un problema alla caviglia. A riportare la notizia è Sky Sport che svela anche il sostituto di Pellegrini: sarebbe Pedro a prendere il suo posto nella gara contro l’Atalanta, in programma domani al Gewiss Stadium alle 18. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Lorenzopotrebbe essere a rischio per la gara controper il fantasista dellaLorenzopotrebbe saltare la gara cono, nella migliore delle ipotesi, partire dpanchina. Il centrocampista giallorosso, tra gli uomini più in forma del campionato, ha accusato un. A riportare la notizia è Sky Sport che svela anche il sostituto di: sarebbe Pedro a prendere il suo posto nella gara contro, in programma domani al Gewiss Stadium alle 18. Leggi su Calcionews24.com

