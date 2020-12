Pietro Genovese condannato a 8 anni: la sentenza per la morte di Gaia e Camilla (Di sabato 19 dicembre 2020) L’incidente di Corso Francia lo scorso dicembre. Il figlio del regista era su un suv e procedeva ad alta velocità. Il pm aveva chiesto 5 anni. Gabriella Saracino: «Contenti per la sentenza ma dispiace per il ragazzo». La madre di Camilla: «Non erano due scellerate» Leggi su corriere (Di sabato 19 dicembre 2020) L’incidente di Corso Francia lo scorso dicembre. Il figlio del regista era su un suv e procedeva ad alta velocità. Il pm aveva chiesto 5. Gabriella Saracino: «Contenti per lama dispiace per il ragazzo». La madre di: «Non erano due scellerate»

