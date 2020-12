Pescara-Monza: formazioni e in tv (Di sabato 19 dicembre 2020) Pescara-Monza, penultimo dei due posticipi in programma per la dodicesima giornata di Serie B, si giocherà domenica 20 dicembre 2020 alle ore 16 allo stadio Adriatico. Come arrivano le due squadre? Il match dell’ Adriatico mette in palio tre punti pesanti: i biancoazzurri sono reduci da una sconfitta e da un pareggio, mentre i lombardi vengono da due successi consecutivi. La squadra di Breda deve tornare alla vittoria per allontanarsi dalle zone basse della classifica, i brianzoli per continuare la scalata al vertice. Le probabili formazioni Pescara(3-5-2): Fiorillo, Scognamiglio, Bocchetti, Jarozinsky, Bellanova, Memushaj, Valdifiori, Maistro, Balzano, Galano, Ceter. All. Breda Monza( 4-3-3): Di Gregorio, Donati, Bettella, Belusci, Carlos Augusto, Armellino, Barberis, Barilla’, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 dicembre 2020), penultimo dei due posticipi in programma per la dodicesima giornata di Serie B, si giocherà domenica 20 dicembre 2020 alle ore 16 allo stadio Adriatico. Come arrivano le due squadre? Il match dell’ Adriatico mette in palio tre punti pesanti: i biancoazzurri sono reduci da una sconfitta e da un pareggio, mentre i lombardi vengono da due successi consecutivi. La squadra di Breda deve tornare alla vittoria per allontanarsi dalle zone basse della classifica, i brianzoli per continuare la scalata al vertice. Le probabili(3-5-2): Fiorillo, Scognamiglio, Bocchetti, Jarozinsky, Bellanova, Memushaj, Valdifiori, Maistro, Balzano, Galano, Ceter. All. Breda( 4-3-3): Di Gregorio, Donati, Bettella, Belusci, Carlos Augusto, Armellino, Barberis, Barilla’, ...

CorriereQ : Diretta Pescara-Monza dalle 16: probabili formazioni e dove vederla in tv - sportli26181512 : Diretta Pescara-Monza dalle 16: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui su - Pall_Gonfiato : Le info per assistere al match di #SerieB - tuttopescara1 : Pescara-Monza, le probabili formazioni: tandem offensivo Galano-Ceter - tuttopescara1 : Messaggero - Il Pescara prova a fermare Monza -