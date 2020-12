Parma-Juventus 0-4 | Pirlo: “Ripresi i punti persi con l’Atalanta” (Di domenica 20 dicembre 2020) Al termine di Parma-Juventus 0-4 ai microfoni di SkySport ha parlato il tecnico bianconero Andrea Pirlo, decisamente soddisfatto: “Ronaldo? Era giustamente arrabbiato dopo il rigore sbagliato con l’Atalanta. Stasera ha dimostrato quanto tiene a fare gol e per me è meglio ancora se segna su azione come stasera. C’è grande soddisfazione, non eravamo contenti per L'articolo Parma-Juventus 0-4 Pirlo: “Ripresi i punti persi con l’Atalanta” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) Al termine di0-4 ai microfoni di SkySport ha parlato il tecnico bianconero Andrea, decisamente soddisfatto: “Ronaldo? Era giustamente arrabbiato dopo il rigore sbagliato con. Stasera ha dimostrato quanto tiene a fare gol e per me è meglio ancora se segna su azione come stasera. C’è grande soddisfazione, non eravamo contenti per L'articolo0-4: “con” proviene da www.meteoweek.com.

goal : Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve - romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - juventusfc : ?? «Il Parma è una squadra in crescita. Servirà massima attenzione» Mister @Pirlo_official presenta #ParmaJuve L'… - GrandeGigi_ : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Comincia la sfida! Tutti insieme, un solo obiettivo. #FinoAllaFine ?? ???????? ?????????? ?? - infoitsport : Parma-Juventus, le formazioni ufficiali -