Natale chiusi a casa Questo sistema sta funzionando | dice Conte

(Di sabato 19 dicembre 2020) Nella serata di ieri il Premier Giuseppeha illustrato in conferenza stampa le nuove misure varate dal Governo in vista del. Il Presidente del Consiglio ha espresso “forte preoccupazione”, per una possibile impennata dei contagi. Sono quasi le dieci di sera quando il Premier Giuseppesi presenta davanti ai microfoni per tenere L'articolo proviene da Leggilo.org.

Torre Annunziata – Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha emanato un’ordinanza che stabi ...Come previsto, il governo chiude il Natale per frenare la seconda ondata di contagi in vista delle feste. La stretta questa volta arriva con un decreto legge ad hoc e non con il solito Dpcm a cui ci e ...