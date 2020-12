Natale 2020: tutte le proposte Discovery Italia (Di sabato 19 dicembre 2020) Il cast di Junior Bake Off Italia Aria di festa a Discovery Italia; in occasione del Natale il palinsesto del gruppo proporrà al suo pubblico diverse novità e numerose conferme. Tra gli appuntamenti di rilievo gli spettacoli teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo in onda su Nove, e l’inedito Bake off Italia – Dolci sotto un tetto condotto su RealTime da Flavio Montrucchio, che oltre ad essere in queste settimane al timone di Junior Bake off Italia, da gennaio tornerà sempre sulla stessa rete a condurre anche le nuove puntate di Primo Appuntamento. Su DMAX Daniele Bossari vestirà nuovamente i panni de Il Boss del Paranormal, mentre sui canali kids, Frisbee e K2, la programmazione sarà ricca di film e cartoni animati a tema natalizio. A gennaio, infine, si accenderà ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 dicembre 2020) Il cast di Junior Bake OffAria di festa a; in occasione delil palinsesto del gruppo proporrà al suo pubblico diverse novità e numerose conferme. Tra gli appuntamenti di rilievo gli spettacoli teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo in onda su Nove, e l’inedito Bake off– Dolci sotto un tetto condotto su RealTime da Flavio Montrucchio, che oltre ad essere in queste settimane al timone di Junior Bake off, da gennaio tornerà sempre sulla stessa rete a condurre anche le nuove puntate di Primo Appuntamento. Su DMAX Daniele Bossari vestirà nuovamente i panni de Il Boss del Paranormal, mentre sui canali kids, Frisbee e K2, la programmazione sarà ricca di film e cartoni animati a tema natalizio. A gennaio, infine, si accenderà ...

