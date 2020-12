MotoGP | Marc Marquez non parla di infortunio e recupero | “Stagione strana | ringrazio i fan”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020)è uscito dall’ospedale da qualche giorno, dopo essersi sottoposto alla terza operazione all’omero destro nel giro di sei mesi. Lo spagnolo si era infortunato in occasione della prima gara del Mondiale2020 e poi ha dovuto fare i conti con i problemi fisici derivanti dal primo intervento e da un tentativo ditroppo frettoloso. Il sei volte Campione del Mondo nella categoria regina ha diffuso un videomessaggio inviato in occasione dell’Honda Racing Thank Day. L’iberico non ha peròto dell’operazione, dell’e del suo tentativo di. Va ricordato che i tempi disono stimati in circa sei mesi, dovrebbe ritornare in pista tra maggio e giugno.si è ...