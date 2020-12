Milan, contro il Sassuolo tanti giovani: le scelte di Pioli (Di domenica 20 dicembre 2020) Kalulu, Roback e Colombo: contro il Sassuolo Pioli impiega i giovanissimi rossoneri. Ecco l’età dei ragazzi del Milan Domani pomeriggio, in occasione di Sassuolo-Milan, Pioli schiererà ancora Kalulu titolare. Il giovane difensore non ha ancora vent’anni e potrà disputare la seconda partita tra gli undici iniziali. L’assenza di Ante Rebic potrebbe dare una possibilità anche a Roback, pupillo di Ibra con qualche breve apparenza in estate. In panchina le alternative per l’attacco saranno Colombo e Daniel Maldini, mentre in campo ci saranno un classe 2000 come Tonali e un ’99 come Leao. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Kalulu, Roback e Colombo:ilimpiega issimi rossoneri. Ecco l’età dei ragazzi delDomani pomeriggio, in occasione dischiererà ancora Kalulu titolare. Il giovane difensore non ha ancora vent’anni e potrà disputare la seconda partita tra gli undici iniziali. L’assenza di Ante Rebic potrebbe dare una possibilità anche a Roback, pupillo di Ibra con qualche breve apparenza in estate. In panchina le alternative per l’attacco saranno Colombo e Daniel Maldini, mentre in campo ci saranno un classe 2000 come Tonali e un ’99 come Leao. Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - forumJuventus : Ibra ancora out: a rischio la sua presenza anche contro la Juve il 6/1 ?? - DiMarzio : #Milan, oltre a #Ibrahimovic, contro il #Sassuolo non ci sarà Ante #Rebic - MilanWorldForum : Milan: l'età media oggi contro il Sassuolo -) - KunGrax : RT @_enz29: Il Parma contro Inter e Milan a San Siro ha fatto il partitone -