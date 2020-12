Manovra del Governo Conte, arriva lo smartphone di Stato: gratis per un anno (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Kit digitalizzazione”, è questa l’ultima trovata del Governo di Giuseppe Conte per ridurre il divario tecnologico. Questo “kit digitalizzazione” comprende uno smartphone compreso di abbonamento a internet per un anno e l’abbonamento a due quotidiani, sempre per un anno. La formula sarà il comodato d’uso gratuito per tutte le famiglie con un reddito Isee inferiore ai 20mila euro annui: questa misura è Contenuta nel pacchetto di modifiche alla Manovra, piombata sul tavolo in seguito alle riformulazioni degli emendamenti concordate tra Governo e maggioranza. Per ridurre il digital divide, ovvero il fenomeno del divario digitale, “in via sperimentale” è concesso “in comodato gratuito per un anno un telefono ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Kit digitalizzazione”, è questa l’ultima trovata deldi Giuseppeper ridurre il divario tecnologico. Questo “kit digitalizzazione” comprende unocompreso di abbonamento a internet per une l’abbonamento a due quotidiani, sempre per un. La formula sarà il comodato d’uso gratuito per tutte le famiglie con un reddito Isee inferiore ai 20mila euro annui: questa misura ènuta nel pacchetto di modifiche alla, piombata sul tavolo in seguito alle riformulazioni degli emendamenti concordate trae maggioranza. Per ridurre il digital divide, ovvero il fenomeno del divario digitale, “in via sperimentale” è concesso “in comodato gratuito per unun telefono ...

