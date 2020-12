LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA: inizia l’inseguimento di Dorothea Wierer al podio, Eckhoff prova la fuga (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 Pagano invece qualcosa le inseguitrici, che si sono portate a 31?. Wierer è settima e resta a 47?, lo stesso distacco della partenza. 15.03 Il quartetto alle spalle delle prime due resta unito in queste fasi, mentre Eckhoff non è partita a tutta e infatti Tandrevold non perde terreno. 15.01 Sul tracciato anche Dorothea, inizia la sua rincorsa al podio! 15.00 E’ partita la gara, con Tiril Eckhoff in pista! 14.58 Le biathlete si stanno preparando nelle rispettive file di partenza, ci siamo! 14.56 Mancano veramente una manciata di minuti al via. Il vento è molto calmo e si potrebbe delineare una prova simile a quella degli uomini, con pochi errori a terra ma storia differente in piedi. 14.54 ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04 Pagano invece qualcosa le inseguitrici, che si sono portate a 31?.è settima e resta a 47?, lo stesso distacco della partenza. 15.03 Il quartetto alle spalle delle prime due resta unito in queste fasi, mentrenon è partita a tutta e infatti Tandrevold non perde terreno. 15.01 Sul tracciato anchela sua rincorsa al! 15.00 E’ partita la gara, con Tirilin pista! 14.58 Le biathlete si stanno preparando nelle rispettive file di partenza, ci siamo! 14.56 Mancano veramente una manciata di minuti al via. Il vento è molto calmo e si potrebbe delineare unasimile a quella degli uomini, con pochi errori a terra ma storia differente in piedi. 14.54 ...

zazoomblog : LIVE Biathlon 10 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer vuole il podio Öberg lo spauracchio maggiore per le norv… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen: tutte a caccia delle norvegesi nell’Inseguimento femminile #biathlon @AleBergomi #19Dicembre https://t.… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen: tutte a caccia delle norvegesi nell’Inseguimento femminile #biathlon @AleBergomi #19Dicembre… - zazoomblog : LIVE Biathlon 125 km Hochfilzen in DIRETTA: Laegreid va in fuga dopo il 3° poligono impressiona Bionaz nella top-30… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE dell'inseguimento maschile a Hochfiltzen: Johannes Boe con il 50° sigillo in testa… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon LIVE Biathlon, 12,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Laegreid va vincere, Boe a caccia del secondo posto, grandissimo Bionaz nella top-20! OA Sport LIVE da Hochfilzen: tutte a caccia delle norvegesi nell’Inseguimento femminile

Alle 15:00 la partenza del secondo Inseguimento femminile di Hochfilzen, il terzo della Coppa del Mondo 2020/21. Tre le azzurre al via: Dorothea Wierer (10), Lisa Vittozzi (30) ...

LIVE da Hochfilzen per l’Inseguimento maschile: apre Laegreid, ma Dale e Johannes Boe sono vicini

Si parte alle 13, i norvegesi partono davanti, svedesi e francesi devono inseguire. Quattro gli azzurri in gara: Lukas Hofer (15), Didier Bionaz (40), Thomas Bormolini (53) e Dominik Windisch (56).

Alle 15:00 la partenza del secondo Inseguimento femminile di Hochfilzen, il terzo della Coppa del Mondo 2020/21. Tre le azzurre al via: Dorothea Wierer (10), Lisa Vittozzi (30) ...Si parte alle 13, i norvegesi partono davanti, svedesi e francesi devono inseguire. Quattro gli azzurri in gara: Lukas Hofer (15), Didier Bionaz (40), Thomas Bormolini (53) e Dominik Windisch (56).