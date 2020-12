Lazio | focolaio nel Convento di Tuscania | 70 suore positive al Covid

(Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA – “La Asl di Viterbo ha comunicato la positivita’ di 50 Suore del Convento di Tuscania (che si sommano alle 20 comunicate nella giornata di ieri). Si e’ conclusa l’indagine epidemiologica e sono state attivate tutte le misure di isolamento della struttura e di prevenzione al fine del contenimento della diffusione del virus”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Sono quindi in totale 70 le suore risultate positive al Covid-19.

Il Lazio è ad alto rischio, è questo quanto è emerso dall'ultimo monitoraggio dei dati covid dell'Iss. Continua il monitoraggio da parte dell’Istituto Superiore di Sanità in merito all’andamento del c ...Lazio e Veneto, ricordiamo, sono le due grandi regioni ad essere ... poiché si attesta a 1,04), il trend dei focolai in crescita e i parametri sull'impatto dell'epidemia sui servizi sanitari, il fatto ...