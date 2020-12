Highlights e gol Parma-Juventus 0-4, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 19 dicembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Parma-Juventus 0-4, match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Tardini dominio bianconero per tutto il primo tempo, chiuso col doppio vantaggio firmato da Kulusevski (gol dell’ex) e da Ronaldo che non smette di segnare dopo il piccolo incidente di percorso con l’Atalanta. Nella ripresa CR7 firma la doppietta personale e chiude la sfida, poi la rete di Morata di testa. In alto e di seguito le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Ilcon glie i gol di0-4, match valido per la tredicesima giornata di. Al Tardini dominio bianconero per tutto il primo tempo, chiuso col doppio vantaggio firmato da Kulusevski (gol dell’ex) e da Ronaldo che non smette di segnare dopo il piccolo incidente di percorso con l’Atalanta. Nella ripresa CR7 firma la doppietta personale e chiude la sfida, poi la rete di Morata di testa. In alto e di seguito le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.

JManiaSite : Tutto facile al Tardini: doppietta per #Ronaldo, torna al gol #Kulusevski, sigillo finale di #Morata. Prestazione s… - CorriereUmbria : Parma-Juventus 0-4, gol e highlights. A segno Kulusevski e Ronaldo (doppietta) e Morata #calcio #sport… - sportli26181512 : RKC Waalwijk-PSV 1-4: Gara ricca di reti quella del match valevole per la tredicesima giornata della EREDIVISIE OLA… - Pall_Gonfiato : La #Fiorentina non va oltre l'1-1 col #Verona: #gol e #highlights - infoitsport : Sampdoria-Crotone 3-1: video, gol e highlights della partita di Serie A -