Europa chiusa per Natale (Di sabato 19 dicembre 2020) L'Europa vuole scongiurare una terza ondata di coronavirus e, per farlo, i vari paesi si stanno blindando. Nuovi lockdown, alcuni più morbidi altri rigorosi, sono in arrivo quasi ovunque. BELGIO. Uno dei paesi europei più colpiti dalla pandemia. Il governo ha confermato l'obbligo di mascherina e al parziale confinamento in vigore da 6 settimane ha aggiunto un coprifuoco a Bruxelles e in Vallonia, dalle 22 alle 6. Il coprifuoco dovrà essere osservato a Bruxelles sia la notte di Natale che di Capodanno, mentre in Vallonia la sera del 31 dicembre i residenti potranno rientrare a casa a mezzanotte. In questi due territori il coprifuoco è stato prorogato fino al 15 gennaio. Ogni famiglia avrà diritto ad avere in casa un solo ospite oppure due per chi vive da solo. Chi non rispetterà le regole sarà multato: 250 euro per gli ospiti, 750 euro per gli ...

L’Europa vuole scongiurare una terza ondata di coronavirus e, per farlo, i vari paesi si stanno blindando. Nuovi lockdown, alcuni più morbidi altri rigorosi, sono in arrivo quasi ovunque. BELGIO. Uno ...

