"È pazzo di lei". Mario Ermito e la vippona nella Casa. Saltano fuori i messaggi privati (Di sabato 19 dicembre 2020) Ci sono stati nuovi ingressi nella Casa del 'Grande Fratello Vip' nella serata del 18 dicembre, caratterizzata però anche e soprattutto da momenti molto intensi e negativi. Non a caso è stato squalificato dal reality show Filippo Nardi e si è materializzata anche l'eliminazione di Cristiano Malgioglio. Inoltre, Antonella Elia ha attaccato in diretta Tommaso Zorzi per la vicenda riguardante la nomination a Stefania Orlando. L'opinionista ha bollato il concorrente come un non vero amico. Tra coloro che hanno varcato la porta rossa c'è Mario Ermito. Quest'ultimo conosce già, anche se non l'aveva mai vista personalmente, una delle nuove arrivate Sonia Lorenzini. A quanto pare i due si sono conosciuti esclusivamente via telefono e anche Alfonso Signorini aveva fatto riferimento a questo ...

