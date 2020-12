De Zerbi: “A Firenze è tornato il Sassuolo che conosciamo. Dobbiamo essere orgogliosi” (Di sabato 19 dicembre 2020) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di SassuoloChannel, alla vigilia della sfida di domani contro il Milan. Questi i passaggi salienti delle parole del tecnico: “Quello di Firenze è un punto importante ottenuto con la nostra identità, è tornato il Sassuolo che abbiamo conosciuto in questi anni. Il Milan? Ha un’identità precisa, per noi sarà come giocare contro Inter o Juve, forse anche un po’ più difficile perché hanno l’entusiasmo della squadra che non si ferma, che sta in testa. Per noi è importante perché dopo tre anni di lavoro ci giochiamo una partita contro la prima e vincendola ci porterebbe a 2 punti. Questo deve essere motivo d’orgoglio e vuol dire che qualcosa abbiamo fatto, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Roberto De, allenatore del, ha parlato ai microfoni diChannel, alla vigilia della sfida di domani contro il Milan. Questi i passaggi salienti delle parole del tecnico: “Quello diè un punto importante ottenuto con la nostra identità, èilche abbiamo conosciuto in questi anni. Il Milan? Ha un’identità precisa, per noi sarà come giocare contro Inter o Juve, forse anche un po’ più difficile perché hanno l’entusiasmo della squadra che non si ferma, che sta in testa. Per noi è importante perché dopo tre anni di lavoro ci giochiamo una partita contro la prima e vincendola ci porterebbe a 2 punti. Questo devemotivo d’orgoglio e vuol dire che qualcosa abbiamo fatto, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo ...

