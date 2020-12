Dai capricci alla «chat soft» | le regole di Kate Middleton per educare George | Charlotte e Louis

Leggi su vanityfair

(Di sabato 19 dicembre 2020) Nonostante possano contare su una delle migliori tate del Paese, il Duca e la Duchessa di Cambridge, in fatto di genitorialità, non hanno rivali. Non solo perché sperano di dare a George, Charlotte e Louis un’educazione il più «normale» possibile, ma anche perché si impegnano affinché i loro figli non si adagino troppo sugli allori che la loro condizione regale permette, perdendo di vista le cose importanti. Coinvolgere i piccoli in attività come cucinare e giocare in giardino sono, per Kate Middleton e William, delle priorità da non sottovalutare, insieme a un’educazione che sia equilibrata, né troppo morbida né troppo severa.