Cremonese – Cosenza 1-0, decide il match la rete di Pinato (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella XIII giornata di Serie B la Cremonese ospita il Cosenza allo stadio Zini, sfida decisiva per entrambe le squadre distanti soltanto 3 punti in classifica e che vogliono vincere per allungare la striscia di risultati utili consecutivi. I padroni di casa scendono in campo con un 4-1-4-1 con Ceravolo unica punta mentre Occhiuzzi schiera Corsi titolare e si affida alla coppia offensiva Sueva-Gliozzi. La partita si accende fin dai primi minuti con un'occasione da entrambe le parti: prima il colpo di testa di Bianchetti per i padroni di casa poi il tiro di Gliozzi che impegna Volpe. L'attaccante dei calabresi si rende pericoloso anche al 10? con una bella girata dall'interno dell'area di rigore ma è la Cremonese a portarsi in vantaggio al 14? grazie ad un rasoterra mancino di Pinato che si libera dalla ...

